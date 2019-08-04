В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли неразорвавшуюся минометную мину

4 Авг. 10:06 2019-08-04T10:06:14+03:00

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Очередная тревожная находка была сделана вчера, 3 августа, в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В лесополосе неподалеку от Петрозаводского шоссе нашлась ржавая мина. Прибывшие на место спасатели и взрывотехники установили, что боеприпас лежал там со времен Великой Отечественной войны.

- Сигнал об обнаружении опасного предмета поступил в 21:13, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. – В 23:30 боеприпас вывезли на специальный полигон для дальнейшей утилизации.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда в Северной столице и окрестностях находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так, на прошлой неделе со стройплощадки в Калининском районе взрывотехники вывезли 22 артиллерийскийх снаряда. Все они имели в корпусе взрыватель и разрывной заряд.

ИСТОЧНИК KP.RU