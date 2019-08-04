Два человека погибли в «огненном» ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга
Страшная авария произошла утром 4 августа на улице матроса Железняка в Приморском районе Санкт-Петербурга. Около пяти часов возле дома № 57 автомобиль «Шкода рапид» по не установленным пока причинам вылетел с дороги и на полном ходу врезался в дерево. О случившемся сообщила пресс-служба местного управления ГИБДД России.
- В результате столкновения автомобиль загорелся, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.
На момент аварии в салоне находились трое. Мужчина-водитель неустановленного возраста и женщина-пассажир 1991 года рождения скончались на месте от полученных травм. Еще один мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи. Никаких прогнозов специалисты не дают.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Личности пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU