Два человека погибли в «огненном» ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга

4 Авг. 11:00 2019-08-04T11:00:09+03:00

Два человека скончались на месте. Третий доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Легковушка, в которой они находились, вылетела с дороги, врезалась в дерево и загорелась

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Страшная авария произошла утром 4 августа на улице матроса Железняка в Приморском районе Санкт-Петербурга. Около пяти часов возле дома № 57 автомобиль «Шкода рапид» по не установленным пока причинам вылетел с дороги и на полном ходу врезался в дерево. О случившемся сообщила пресс-служба местного управления ГИБДД России.

- В результате столкновения автомобиль загорелся, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

На момент аварии в салоне находились трое. Мужчина-водитель неустановленного возраста и женщина-пассажир 1991 года рождения скончались на месте от полученных травм. Еще один мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи. Никаких прогнозов специалисты не дают.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Личности пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU