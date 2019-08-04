2019-08-04T12:18:48+03:00
Спорт

"Такое может случиться с каждым": Сергей Семак прокомментировал автогол Сантоса в матче "Зенит" - "Краснодар" в Санкт-Петербурге

Также главный тренер оценил игру в целом и признался, что недоволен результатом
Сергей ВОЛЧКОВ
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К следующему матчу команда будет готовиться тщательнее. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"К следующему матчу команда будет готовиться тщательнее. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"
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Одной из главных тем в сегодняшней новостной повестке вполне ожидаемо стал футбольный матч «Зенит» - «Краснодар», который прошел вчера, 3 августа, на стадионе «Газпром арена» в Санкт-Петербурге. Состязание, напомним, завершилось вничью – причем немалую роль в этом сыграла ошибка, допущенная сине-бело-голубыми на 80-й минуте: защитник Дуглас Сантос случайно отравил мяч в свои же ворота.

- Наказывать Сантоса не будем, - отметил в интервью пресс-службе «Зенита» главный тренер команды Сергей Семак. – Такое может случаться с каждым игроком. Никаких проблем тут нет. Нужно больше забивать самим.

В целом, результатом Семак остался недоволен.

- С одной стороны, отыгрались, и это плюс, - подчеркнул он. – С другой – не выиграли. В целом должны побеждать. Удовлетворены результатом быть не можем.

У команды еще есть время на то, чтобы детально разобрать вчерашнюю игру и вновь нарастить преимущество: следующий матч сине-бело-голубые проведут 10 августа. На этот раз их соперникам станут футболисты из клуба «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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