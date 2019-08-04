2019-08-04T11:36:49+03:00
Происшествия

Полиция Санкт-Петербурга ищет хулиганов, устроивших на Васильевском острове дебош со стрельбой

На их счету - как минимум одна жертва
Сергей ВОЛЧКОВ
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Виновным грозит уголовная ответственность по статье "Хулиганство".Виновным грозит уголовная ответственность по статье "Хулиганство".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прошлой ночью жителям 9-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге долго мешали спать: сначала громкими криками и ругательствами, потом – стрельбой. На место оперативно прибыли полиция, но к тому моменту участники ночного дебоша благополучно скрылись в неизвестном направлении.

- Спустя некоторое время в отделение поступила телефонограмма от одной из городских больниц, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городского управления МВД России. – Туда за помощью обратился мужчина с ранением от травматического оружия. На момент обращения он находился в тяжелом состоянии.

Как позже выяснили стражи порядка, причиной перестрелки стал конфликт, вспыхнувший между посетителями одного из кафе на 9-й линии. Поначалу участники ссоры обменивались словесными оскорблениями, но быстро перешли к рукоприкладству и стрельбе.

Сейчас полицией устанавливаются детали случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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