В Санкт-Петербурге завершился полумарафон «Северная столица»

4 Авг. 12:15 2019-08-04T12:22:12+03:00

Победитель пробежал больше 21 километра всего за час с небольшим

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Сегодня утром в центр Санкт-Петербурга лучше было не выезжать: его почти полностью перекрыли, чтобы дать дорогу спортсменам-бегунам. 2993 человека стартовали в 8:30 с Дворцовой площади. Им предстояла нелегкая задача: преодолеть дистанции в 21,1 и 10 километров.

- Основной маршрут – на 21,1 километр – проходил по историческому центру города, - рассказали «Комсомолке» организаторы мероприятия. – Участникам по ходу забега открывался вид на наши самые главные достопримечательности: Адмиралтейство, Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны и так далее.

Несмотря на «нелетную» погоду и непростой маршрут, с дистанции никто не сошел, и до финиша благополучно добрались все 2993 спортсмена. Среди мужчин безоговорочным победителем стал Владимир Никитин – он пробежал больше 21 километра всего за один час и три минуты. На минуту с небольшим отстал от него «серебряный» призер – Искандер Ягдаров.

Среди женщин первое место заняла Елена Седова – один час и двенадцать минут. Второй к финишу пришла Марина Ковалева – от победительницы она отстала всего

ИСТОЧНИК KP.RU