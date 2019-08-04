2019-08-04T12:31:21+03:00
Происшествия

Житель Санкт-Петербурга поссорился с товарищем и случайно задушил его коленкой

Все произошло на почве обильных алкогольных возлияний
Сергей ВОЛЧКОВ
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В отношении злоумышленника предварительно составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство".В отношении злоумышленника предварительно составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Минувшая суббота для полицейских Санкт-Петербурга оказалась чрезвычайно «урожайной» на всякого рода преступления. Так, в отделение по Адмиралтейскому району поступил звонок с жалобой на то, что в квартире одного из домов на улице Садовой замечен мужчина в состоянии сильного подпития. На место выехал наряд.

- По прибытии обнаружилось, что в квартире кроме этого мужчины находится еще один, не подающий признаков жизни, - рассказали «Комсомолке» в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу. – Было установлено, что он погиб от удушья.

Как выяснилось в дальнейшем, между приятелями в какой-то момент возникла ссора – не просто так, конечно, а на почве обильных совместных возлияний. Слово за слово – один повалил другого на пол и зажал ему шею коленом. По предварительной версии, именно от этого несчастный и скончался.

- Сейчас труп направили в морг для того, чтобы установить точную причину смерти, - отметили в ведомстве. – В отношении злоумышленника предварительно составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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