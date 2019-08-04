2019-08-04T12:53:23+03:00
Спорт

"Очень трудная игра": Бранислав Иванович прокомментировал ничью в матче «Зенит» - «Краснодар» в Санкт-Петербурге

А также объяснил автогол Сантоса "недостатком концентрации"
Сергей ВОЛЧКОВ
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Бранислав Иванович назвал игру с "Краснодаром" тяжелой, но интересной. Фото: Пресс-служба футбольного клуба "Зенит"Бранислав Иванович назвал игру с "Краснодаром" тяжелой, но интересной. Фото: Пресс-служба футбольного клуба "Зенит"
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Капитан санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал развернутое интервью пресс-службе клуба после вчерашнего матча «Зенит» - «Краснодар» на «Газпром арене». В нем он, в частности, высказался о нелепом и досадном автоголе, который забил защитник Дуглас Сантос.

- Дело в недостатке концентрации, - отметил Иванович. – Дуглас играл справа, сменил свою традиционную позицию. Главное, что мы отыгрались, забили великолепный гол после контратаки.

По словам капитана «Зенита», матч выдался очень трудным, потому что на поле встретились две команды, «которые любят и умеют играть». К тому же традиционная ниша "Краснодара" - агрессивный атакующий футбол, что тоже создает свои сложности.

- В первом тайме мы создали несколько моментов, но не успели забить, - рассказал он. - Так и во втором тайме нам пришлось непросто — это говорит об уровне футбола в России. Обе команды сыграли на достаточно хорошем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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