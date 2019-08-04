"Очень трудная игра": Бранислав Иванович прокомментировал ничью в матче «Зенит» - «Краснодар» в Санкт-Петербурге

4 Авг. 12:53 2019-08-04T12:53:23+03:00

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Капитан санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал развернутое интервью пресс-службе клуба после вчерашнего матча «Зенит» - «Краснодар» на «Газпром арене». В нем он, в частности, высказался о нелепом и досадном автоголе, который забил защитник Дуглас Сантос.

- Дело в недостатке концентрации, - отметил Иванович. – Дуглас играл справа, сменил свою традиционную позицию. Главное, что мы отыгрались, забили великолепный гол после контратаки.

По словам капитана «Зенита», матч выдался очень трудным, потому что на поле встретились две команды, «которые любят и умеют играть». К тому же традиционная ниша "Краснодара" - агрессивный атакующий футбол, что тоже создает свои сложности.

- В первом тайме мы создали несколько моментов, но не успели забить, - рассказал он. - Так и во втором тайме нам пришлось непросто — это говорит об уровне футбола в России. Обе команды сыграли на достаточно хорошем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU