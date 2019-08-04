Жители Калининского района Санкт-Петербурга пожаловались на куски асфальта, оставшиеся после ремонта дороги

4 Авг. 13:57 2019-08-04T13:57:21+03:00

О неровные глыбы действительно можно легко переломать ноги. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное».

Беспорядок на месте дорожных работ люди наблюдают вот уже больше месяца

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«Начать мы можем, а доделать – руки отвалятся?» Таким вопросом задались накануне жители дома № 63 по Северному проспекту в Калининском районе Санкт-Петербурга. Больше месяца назад там отремонтировали дорогу. И все бы ничего, но на память о себе дорожники оставили куски асфальта, которые до сих пор «украшают» тротуар.

- Люди ноги ломают, машину не поставить, - сокрушаются жители дома в соцсетях. – И самим никак не убрать – огромные ведь куски, тяжелые.

Фото беспорядка пострадавшие опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное». В комментариях к записи пользователи сообщества принялись делиться похожими историями:

- У нас такая картина третий год, - написала петербурженка, не сообщив, впрочем, где именно «у нас». – Как закинули на газон, так и валяются до сих пор.

Видимо, единственный выход – действительно браться за дело самостоятельно. Правда, впечатление от благого дела – ремонта дороги – все равно останется испорченным.

ИСТОЧНИК KP.RU