У петербурженки угнали внедорожник стоимостью четыре миллиона рублей

4 Авг. 14:21 2019-08-04T14:21:16+03:00

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Минувшая суббота преподнесла неприятный сюрприз 43-летней жительнице Санкт-Петербурга. Неизвестные угнали прямо у нее из-под окон автомобиль – да не абы какой, а люксовый внедорожник «Рейнж ровер».

- Обнаружив пропажу, потерпевшая сразу обратилась в полицию, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

На место оперативно прибыли стражи правопорядка. Как выяснилось позже, автомобиль, который присвоили не известные пока злоумышленники, стоил ни много ни мало четыре миллиона рублей. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента – кто мог угнать внедорожник, каким образом и так далее. Виновных ждет серьезное наказание: их будут судить по части четвертой статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная в особо крупном размере», до десяти лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU