2019-08-04T15:04:10+03:00
Общество

Выборгскому району Санкт-Петербурга угрожают лесные пожары – МЧС

Жителям настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в лес 5 и 6 августа
Сергей ВОЛЧКОВ
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В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните 112 или 01.В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звоните 112 или 01.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Несмотря на то, что середина лета в Санкт-Петербурге и Ленобласти выдалась прохладной и дождливой, никуда не делась одна из главных природных угроз – лесные пожары. По данным местного управления МЧС, в зону повышенного риска на данный момент входит сразу четыре района.

- 5 и 6 августа в Выборгском районе будет объявлен четвертый класс пожароопасности (всего их существует пять, пятый классифицируется как «чрезвычайная опасность» - прим.ред.) – рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Угроза третьего класса сохраняется в Лужском, Кингисеппском и Гатчинском районах.

Специалисты рекомендуют воздержаться на этот период от прогулок в лес и отдыха на природе, не разводить костры, не бросать в траву непотушенные окурки и спички.

- Зачастую, достаточно всего одной искры, чтобы вспыхнул пожар, - отметили в МЧС. – Особенно в хвойном лесу.

Если вы заметили огонь в лесу или, не дай бог, сами оказались в зоне лесного пожара, немедленно звоните в службу спасения по телефонам 01 или 101 (112 и 101 с мобильных).

ИСТОЧНИК KP.RU

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