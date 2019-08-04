В Санкт-Петербурге водитель бетономешалки сливал бетон прямо возле жилых домов

4 Авг. 16:43 2019-08-04T16:43:39+03:00

После визитов наглого водителя на улице остаются вот такие "отметины". Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Маленькая, но очень ожесточенная «битва за бетон» развернулась сегодня, 4 августа, в муниципальном округе Ржева в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Жители Всеволожской улицы прогнали наглого водителя бетономешалки, который сливал прямо возле их домов некую белесую жижу – предположительно, не успевший схватиться бетон.

- Вначале приезжал ночью, а потом, видимо, совсем охамел и решил нам прямо посреди бела дня бетонный бассейн устроить, - пожаловались участники действа в социальных сетях. – Видимо, если мы живем на окраине, так можно нас и мусором завалить и бетоном залить.

Впрочем, в комментариях товарищей со Всеволожской улицы призвали успокоиться – на самом деле ситуация не такая тревожная, как могло показаться.

- Он не бетон сливает, а миксер моет, - заметил один из участников обсуждения. – Раньше на стройках обустраивали для этого специальные места. Сейчас нет. Вот и моют свои бочки где попало. Зато доставка дешевая.

ИСТОЧНИК KP.RU