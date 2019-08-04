2019-08-04T17:09:27+03:00
Общество

Садоводства в Санкт-Петербурге обеспечат чистой водой электричеством и дорогами за счет городского бюджета

Для дачников настанет не жизнь, а малина
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге и Ленобласти - больше 3 000 садоводств и 700 000 дачных участников.В Санкт-Петербурге и Ленобласти - больше 3 000 садоводств и 700 000 дачных участников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До конца 2019 года в Санкт-Петербурга планируют запустить масштабную программу поддержки садоводств. Когда она заработает в полную силу, обещают в Смольном, у дачников настанет не жизнь, а малина – не нужно будет больше добираться до своих участков по разбитым напрочь дорогам, терпеть постоянные перебои со светом и водой.

- Помимо воды, электричества, тепла и дорог остро стоит вопрос оказания медицинской помощи дачникам. За счет самих садоводств все эти проблемы решит невозможно, - отметили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. – Значит, они постепенно, шаг за шагом, будут решаться за счет самого города.

Как именно это будет выглядеть на практике, пока не известно. Однако уже сейчас можно понять, что работа намечается колоссальная – в Санкт-Петербурге и Ленобласти расположено больше 3 000 садоводств, а на них – около 700 000 участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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