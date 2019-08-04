«Для дебюта сыграл неплохо»: бразилец Малком оценил свой первый матч в составе санкт-петербургского «Зенита»

4 Авг. 17:40 2019-08-04T17:40:15+03:00

Чтобы лучше понимать тренеров и соратников по команде, Малком уже начал учить русский язык. Фото: Пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

А также рассказал, что мешает ему адаптироваться в новой команде

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Вчерашний матч «Зенит» - «Краснодар» на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге стал дебютным для бывшего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силвы де Оливейра. Малком попал, что называется, с корабля на бал – 2 августа он официально присоединился к новой команде, а уже 3 отыграл с ней первую игру. После финального свистка бразилец дал небольшое интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

- Я знал, что «Краснодар» — одна из лучших команд в лиге, поэтому нам нужно было показать свои самые лучшие качества, - отметил Малком. - Теперь будем тренироваться в течение недели, работать над ошибками, чтобы в следующем матче выглядеть сильнее. Но я думаю, что для дебюта сыграл неплохо.

По словам нового игрока, пока что ему приходится трудновато – взаимодействовать с командой мешает языковой барьер. Но соигроки и тренер делают все возможное, чтобы Малком как можно скорее адаптировался. Бразилец, впрочем, и сам не промах: он уже начал учить русский.

ИСТОЧНИК KP.RU