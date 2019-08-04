«Бьет – не значит любит»: в Санкт-Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-04T18:17:29+03:00

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Больше 1500 человек собралось в этой воскресенье, 4 августа, на площади Ленина в Санкт-Петербурге, чтобы выразить поддержку Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Главной темой митинга стало домашнее насилие. Протестующие держали в руках плакаты «Мое тело – не поле для битвы», «С нами это тоже происходит», «Самооборона – не преступление».

- Позиция всех здравомыслящих людей заключается в прекращении уголовного преследования сестер Хачатурян в связи с самообороной, - отметили организаторы митинга в группе «ВКонтакте». - Девочки находились в длительной психотравмирующей ситуации, и не совершали никаких преступлений, а защищались от преступника.

Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники полиции. Фото: сообщество "Сестры Хачатурян | Три сестры" ВКонтакте

Отметим, что мероприятие было заранее согласовано с властями Санкт-Петербурга. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции. Никаких инцидентов во время мероприятия зарегистрировано не было.

Напомним: 27 июля 2019 года в Москве был найден зарезанным 57-летний Михаил Хачатурян. По подозрению в убийстве арестовали трех его дочерей – Крестину, Марию и Ангелину. Обвинение настаивает на том, что девушки убили отца умышленно, из-за холодного и трезвого расчета, защита – что они оказались в безвыходной ситуации из-за постоянного домашнего и сексуального насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU