Британские СМИ обвинили фанатов санкт-петербургского «Зенита» в расизме

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-04T18:47:00+03:00

Скандал разгорелся из-за баннера, который болельщики сине-бело-голубых вывесили на трибунах во время вчерашнего матча

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Прошли уже почти сутки, а страсти вокруг матча «Зенит» - «Краснодар», который состоялся вчера на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, даже не думают утихать. На этот раз масла в огонь щедро плеснул британский таблоид The Sun – его авторы обвинили фанатов сине-бело-голубых в расизме из-за баннера, который те вывесили на трибунах в разгар игры.

- На баннере было написано «Спасибо нашему руководству за верность традициям», - отмечается в статье. – Таким образом фанаты саркастически отозвались о российских лидерах клуба и выразили протест против трансфера бразильца Малкома.

Кроме того, в статье упоминается фанатская организация сине-бело-голубых «Ландскрона», на сайте которой ранее был опубликован большой манифест «Селекция 12». В нем, в частности, есть раздел «Зенит» и чернокожие игроки».

По мнению журналистов The Sun, одной из причин поступка фанатов мог стать недавний трансфер бразильца Малкома. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

«Мы не являемся расистами и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» – лишь важная традиция, подчёркивающая идентичность клуба и ничего больше, - отмечают авторы манифеста. - Благодаря её сохранению «Зенит» в футбольном мире имеет собственное лицо наряду со считанным количеством футбольных клубов, также поддерживающих данные устои».

Напомним: в 2018 году ФИФА выписала Российскому футбольному союзу штраф почти на два миллиона рублей из-за того, что наши фанаты принимались «по-обезьяньи ухать», когда на поле появлялись чернокожие футболисты из французской сборной.

ИСТОЧНИК KP.RU