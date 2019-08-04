В Санкт-Петербурге Нева покрылась масляными разводами
Сегодня, 4 августа, около 4:00 утра жители Усть-Славянки в Невском районе Санкт-Петербурга засняли на камеру удивительное зрелище: по водной глади Невы расползлись огромные радужные пятна. Протяженность «разлива» составила несколько километров.
- Скорее всего, кто-то слил в воду нефтепродукты, - отметили пользователи группы «РЫБАЦКОЕ – наш район!» ВКонтакте, где были опубликованы снимки.
Отметим, что такое происходит с Невой уже не в первый раз: 7 июня, например, переливающиеся на солнце нефтяные пятна заметили в районе Троицкого моста. Тогда городская администрация объяснила их «интенсивной навигацией» - читай, разгулом катеров, «метеоров», яхт и других маломерных судов в связи с приходом летнего сезона. Пятна оперативно почистили специалисты ГУП «Пиларн». Как будет решаться вопрос с новыми загрязнениями – пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU