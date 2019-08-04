2019-08-04T19:07:01+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге Нева покрылась масляными разводами

"Грязная зона" растянулась на несколько километров
Сергей ВОЛЧКОВ
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По одной из версий, причиной разлива нефтепродуктов стала интенсивная навигация. Фото: сообщество "РЫБАЦКОЕ - наш район!" ВКонтактеПо одной из версий, причиной разлива нефтепродуктов стала интенсивная навигация. Фото: сообщество "РЫБАЦКОЕ - наш район!" ВКонтакте
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Сегодня, 4 августа, около 4:00 утра жители Усть-Славянки в Невском районе Санкт-Петербурга засняли на камеру удивительное зрелище: по водной глади Невы расползлись огромные радужные пятна. Протяженность «разлива» составила несколько километров.

- Скорее всего, кто-то слил в воду нефтепродукты, - отметили пользователи группы «РЫБАЦКОЕ – наш район!» ВКонтакте, где были опубликованы снимки.

Отметим, что такое происходит с Невой уже не в первый раз: 7 июня, например, переливающиеся на солнце нефтяные пятна заметили в районе Троицкого моста. Тогда городская администрация объяснила их «интенсивной навигацией» - читай, разгулом катеров, «метеоров», яхт и других маломерных судов в связи с приходом летнего сезона. Пятна оперативно почистили специалисты ГУП «Пиларн». Как будет решаться вопрос с новыми загрязнениями – пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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