За полгода в Санкт-Петербурге и Ленобласти больше 700 заключенных освободились по «условно-досрочному»

4 Авг. 19:56 2019-08-04T19:56:29+03:00

Освобождение по УДО - один из главных стимулов для "сидельца" быть тише воды, ниже травы. Фото: Архив "КП" (Санкт-Петербург)

Это меньше, чем в 2018 - тогда за все 12 месяцев на воле досрочно оказались 1592 человека

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740 человек с начала 2019 года покинуло тюрьмы и исправительные колонии Санкт-Петербурга и Ленобласти условно-досрочно. Такую статистику опубликовало накануне, 2 августа, местное управление федеральной службы исполнения наказаний.

- Условно-досрочное освобождение – один из главных стимулов для соблюдения порядка, - отметили в пресс-службе ведомства. - При рассмотрении материалов суд обращает внимание на исправление осужденного, признание им вины, возмещение причиненного преступлением вреда, а также наличие социальных связей на свободе.

Отметим при этом, что в прошлом году «казенные дома» раньше срока покинули 1592 человека. Еще 400 суд в условно-досрочном отказал.

По словам специалистов, выход по УДО – заслуга не только самих заключенных, но и социальных работников и начальников отрядов, которые помогают им осознать свою вину, раскаяться в содеянном и не растерять полезных контактов «на воле».

ИСТОЧНИК KP.RU