Прогноз погоды на 5 августа в Санкт-Петербурге: облачно, местами дожди

4 Авг. 20:41 2019-08-04T20:41:42+03:00

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Лето, покинувшее Санкт-Петербург в середине прошлой недели, кажется, пока не собирается возвращаться. По крайней мере именно так полагают специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Понедельник, 5 августа, будет облачным и прохладным, - рассказали «Комсомолке» синоптики. – Первая половина дня пройдет преимущественно без осадков, во вторую местами ожидаются кратковременные дожди.

Уже положили в сумку зонтик? Теперь добавьте туда же ветровку или кофту: температура воздуха днем составит +15 - +17 градусов. Не мороз, конечно, но и не летняя жара. А если учесть еще и холодный северо-западный ветер, становится совершенно ясно: теплая одежда будет не лишней.

А вот атмосферное давление будет меняться мало – для метеозависимых людей это однозначный плюс.

Впрочем, уже со вторника начнет медленно, но верно теплеть: уже к среде воздух прогреется до +20. Больше, правда, не обещают, но для сурового северного лета это уже хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU