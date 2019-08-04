Прогноз погоды на 5 августа в Санкт-Петербурге: облачно, местами дожди
Лето, покинувшее Санкт-Петербург в середине прошлой недели, кажется, пока не собирается возвращаться. По крайней мере именно так полагают специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- Понедельник, 5 августа, будет облачным и прохладным, - рассказали «Комсомолке» синоптики. – Первая половина дня пройдет преимущественно без осадков, во вторую местами ожидаются кратковременные дожди.
Уже положили в сумку зонтик? Теперь добавьте туда же ветровку или кофту: температура воздуха днем составит +15 - +17 градусов. Не мороз, конечно, но и не летняя жара. А если учесть еще и холодный северо-западный ветер, становится совершенно ясно: теплая одежда будет не лишней.
А вот атмосферное давление будет меняться мало – для метеозависимых людей это однозначный плюс.
Впрочем, уже со вторника начнет медленно, но верно теплеть: уже к среде воздух прогреется до +20. Больше, правда, не обещают, но для сурового северного лета это уже хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU