2019-08-05T08:40:19+03:00
Спорт

«Зенит» ответил на обвинения своих фанатов в расизме

Клуб опубликовал в «Твиттере» два видео, на котором стадион приветствует Малкома, а потом он отвечает аплодисментами
Петр КИБЕР
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Новичок "Зенита" Малком поприветствовал фанатов после матча. Фото: twitter.com/fczenit_enНовичок "Зенита" Малком поприветствовал фанатов после матча. Фото: twitter.com/fczenit_en
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Петербургский «Зенит» выступил с ответом британским СМИ, которые обвинили болельщиков клуба в расизме. После игры с «Краснодаром» The Sun написала, что баннер на фанатской трибуне «Спасибо нашему руководству за верность традициям» был саркастическим упреком на приобретение темнокожего игрока - бразильца Малкома. Сине-бело-голубые ответили видеороликами.

- 54,078 человек приветствуют Малкома на трибунах. Судите сами, не смотрите, что говорят другие, - написано в англоязычном «Твиттере» команды.

Второй ролик, опубликованный там же гласит: «Только любовь для Малкома и нашей команды». На кадрах послематчевой съемки новичок сине-бело-голубых аплодирует собравшимся на трибунах фанатам.

Впрочем, сам бразилец вряд ли понимает, что могли кричать фанаты (слоган «В цветах «Зенита» нет черного» еще в ходу), но и темнокожих игроков в петербургской команде в последние годы тоже было много. Остается надеяться, что более радикальных выходок зенитовские боельщики не позволят, ведь за проявлениями расизма в УЕФА следят очень жестко.

Зенитовец Малком аплодирует фанатам на трибунах. Видео: twitter.com/ Zenit in English

ИСТОЧНИК KP.RU

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