В Ленобласти заметили серую мухоловку, желтую трясогузку и двух деревенских ласточек

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-05T09:08:33+03:00

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Размеренная и покойная жизнь, не терпящая суеты - описание работы ученых из Ладожской орнитологической станции, которые уже больше 50 лет наблюдают за редкими видами пернатых. обитающих и гнездящихся под Петербургом.

Так, 4 августа в объектив фотографа попались две деревенские ласточки, а двумя днями ранее специалистов своим пением и красочным портретом порадовала серая мухоловка и, в тот же день в гости к орнитологам пожаловала желтая трясогузка.

В тот же день перед учеными красовалась белая цапля, а в конце июля в руки человеку попался и молодой жулан.

Впрочем, живут в Нижнесвирском заповеднике, где расположена орнитологическая станция наблюдения, животные и покрупнее. Прогуливаясь по берегу Ладожского озера ученые наткнулись на следы медведя, который прошелся тут поутру.

Если же ват тоже захотелось прикоснуться к природе и приехать в гости к орнитологам, то сделать это можно лишь в составе экскурсии или с волонтерами, ведь в заказник всех подряд не пускают.

...А также желтые трясогузки и серые мухоловки. Фото: vk.com/ladogabirds/ Вера Рыженкова

ИСТОЧНИК KP.RU