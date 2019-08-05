40-летний мужчина, вымогавший у девочек-подростков интимные фото, получил 15 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-05T09:31:17+03:00

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Суд города Кировск Ленинградской области вынес вердикт по делу 40-летнего уроженца Иркутской области, которого обвиняли в развращении и насилии над малолетними. Мужчина по интернету переписывался с девочками, выманивал у них интимные фотографии, а одну даже изнасиловал.

- Обвиняемый знакомился в социальной сети с малолетними и несовершеннолетними девочками, вступая с ними в переписку, направляя им фотографии порнографического характера, требуя путем шантажа личных встреч и направления в ответ фотографий интимного характера детей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Но, в какой-то момент этого мужчине оказалось мало и он решил познакомиться с жертвами шантажа поближе. Добившись от одной из девочек личной встречи, он, говоря языком протокола, «совершил насильственные действия сексуального характера».

Суд, учтя все обстоятельства, приговорил педофила к 15 годам тюремного заключения. Впрочем, он еще может обжаловать данное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU