Приезжая обвинила безработного мигранта в изнасиловании своего 13-летнего сына
Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержала 30-летнего уроженца Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании 13-летнего подростка. Заявление на земляка написала мать мальчика, работающая помощником повара в одном из городских кафе.
- По словам женщины, инцидент произошел 4 августа, в одной из квартир дома № 64 по Боровой улице, - пишут «Невские Новости».
Мать пострадавшего подростка также назвала примерный адрес в Приморском районе, где может скрываться насильник.
Прибывшие туда полицейские позвонили в квартиру, но им никто не открыл. Зато при патрулировании территории они действительно обнаружили нигде не работающего мужчину, подходящего под описание. Сверив документы, его задержали и отправили в отдел для дачи показаний.
В настоящее время полиция проводит проверку, если факты подтвердятся, то мигранту грозит уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
ИСТОЧНИК KP.RU