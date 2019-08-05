2019-08-05T09:52:46+03:00
Происшествия

Приезжая обвинила безработного мигранта в изнасиловании своего 13-летнего сына

Уроженка Узбекистана написала заявление на своего 30-летнего земляка
Петр КИБЕР
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Приезжая из Узбекистана обвинила земляка в изнасиловании своего сына.Приезжая из Узбекистана обвинила земляка в изнасиловании своего сына.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержала 30-летнего уроженца Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании 13-летнего подростка. Заявление на земляка написала мать мальчика, работающая помощником повара в одном из городских кафе.

- По словам женщины, инцидент произошел 4 августа, в одной из квартир дома № 64 по Боровой улице, - пишут «Невские Новости».

Мать пострадавшего подростка также назвала примерный адрес в Приморском районе, где может скрываться насильник.

Прибывшие туда полицейские позвонили в квартиру, но им никто не открыл. Зато при патрулировании территории они действительно обнаружили нигде не работающего мужчину, подходящего под описание. Сверив документы, его задержали и отправили в отдел для дачи показаний.

В настоящее время полиция проводит проверку, если факты подтвердятся, то мигранту грозит уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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