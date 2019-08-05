Мужчина открыл стрельбу по посетителю в кафе «Встреча» на севере Петербурга

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-05T10:42:09+03:00

После пары выстрелов, все разбежались и не стали звонить в полицию

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В кафе с говорящим названием «Встреча» рядом с Юнтоловским заповедником на севере Санкт-Петербурга накануне вечером, 4 августа, было очень горячо. Около 20:44 часов на телефон экстренной службы поступил звонок о том, что в заведении на проспекте Авиаконструкторов, дом 32, произошла стрельба. Правоохранители занимаются выяснением, из-за чего и между кем произошел конфликт.

- После того, как на номер «112» поступило сообщение о стрельбе, на место приехали сотрудники полиции. Они опросили всех свидетелей, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

На кадрах правоохранители увидели, что в кафе неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сторону одного из посетителей из неустановленного оружия. После этого стрелявший и его «жертва» сбежали из заведения в неизвестном направлении.

Примечательно, что после этого происшествия не было обращения в полицию или телефонограммы из больницы. Во время осмотра кафе правоохранители нашли три гильзы калибра 9 миллиметров. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU