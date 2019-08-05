В пяти детских лагерях Ленобласти нашли нарушения

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-05T10:47:17+03:00

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Смены в детских лагерях в Петербурге и Ленинградской области продолжаются, но параллельно с ними идут и проверки. Так, инспекция в Тосненском районе Ленобласти показала наличие нарушений в пяти детских учреждениях.

- В деятельности пяти оздоровительных лагерей обнаружены нарушения соблюдении требований санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Итогом проверки стали 7 дел об административных правонарушениях по статьям за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», «нарушение требований пожарной безопасности» а также нарушения на тепловых сетях и при эксплуатации энергетических установок.

Претензии вынесены руководителям лагерей. Следить за исправлением недочетов будет областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU