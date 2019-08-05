2019-08-05T10:47:17+03:00
Общество

В пяти детских лагерях Ленобласти нашли нарушения

За устранением следит прокуратура
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
В пяти детских лагерях Ленобласти нашли нарушения.В пяти детских лагерях Ленобласти нашли нарушения.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Смены в детских лагерях в Петербурге и Ленинградской области продолжаются, но параллельно с ними идут и проверки. Так, инспекция в Тосненском районе Ленобласти показала наличие нарушений в пяти детских учреждениях.

- В деятельности пяти оздоровительных лагерей обнаружены нарушения соблюдении требований санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Итогом проверки стали 7 дел об административных правонарушениях по статьям за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», «нарушение требований пожарной безопасности» а также нарушения на тепловых сетях и при эксплуатации энергетических установок.

Претензии вынесены руководителям лагерей. Следить за исправлением недочетов будет областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге появились новые ресторанные улицы
Движение по развязке ЗСД с Новым шоссе откроют в сентябре
В консульстве Финляндии прокомментировали ужесточение правил выдачи виз
На «Невском рынке» снесли торговые павильоны
«У нас очень много скотча»: Отец из Петербурга, связавший дочь, заставил ее объясниться на камеру
Группа «Аквариум» собрала в сети почти 2 миллиона рублей на запись нового альбома
Петербуржец отправится в колонию строго режима за попытку убить сестру своей жены
На Петербург надвигаются магнитные бури
Девушке-пилоту закрыли выезд за рубеж из-за штрафов и долгов почти на миллион рублей
Водителя, угнавшего машину ГИБДД, чтобы догнать эвакуатор, отправили под арест
Собака напала на 2-летнюю девочку на детской площадке в Петербурге
Уроженец Белгорода решил поменять права в Петербурге и попал под уголовное дело
14 ударов топором в шею и голову: Петербуржец, зарубивший 11-летнего сына, отправится на 15 лет в тюрьму
Болельщика «Зенита», который подрался с ОМОНом, хотят отправить за под арест
У таксиста угнали иномарку за 1,8 миллиона рублей
Пьяный петербуржец сбежал с места аварии и притворился, что у него угнали автомобиль
У жителя Шлиссельбурга нашли в холодильнике пять килограммов наркотиков
В Петербурге предлагают тождественно отмечать Ленинградский день Победы
До зарплаты: Петербуржцы набрали микрозаймов на 6,3 миллиарда рублей
Трое молодых петербуржцев пропали на Эльбрусе
Скелет петербурженки с обручальным кольцом нашли у Комендантского аэродрома
Вместо отбитой головы у статуи на доме Кирилловых появилась камера наблюдения
Мужчина открыл стрельбу по посетителю в кафе «Встреча» на севере Петербурга
В Невском районе коммунальщики закрасили граффити с видами деревенской жизни