В пяти детских лагерях Ленобласти нашли нарушения
Смены в детских лагерях в Петербурге и Ленинградской области продолжаются, но параллельно с ними идут и проверки. Так, инспекция в Тосненском районе Ленобласти показала наличие нарушений в пяти детских учреждениях.
- В деятельности пяти оздоровительных лагерей обнаружены нарушения соблюдении требований санитарно-эпидемиологической и противопожарной безопасности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Итогом проверки стали 7 дел об административных правонарушениях по статьям за «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», «нарушение требований пожарной безопасности» а также нарушения на тепловых сетях и при эксплуатации энергетических установок.
Претензии вынесены руководителям лагерей. Следить за исправлением недочетов будет областная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU