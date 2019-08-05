Вместо отбитой головы у статуи на доме Кирилловых появилась камера наблюдения

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-05T12:43:15+03:00

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Камера наблюдения вместо головы теперь имеется у одной из статуй на архитектурном памятнике «Дом Кирилловых» в Санкт-Петербурге. Но это не цинизм неизвестных монтажников, а акция одного из уличных художников Северной столицы.

- Современное общество одержимо безопасностью. Камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей - но имеет ли все это хоть какой-то смысл, способно ли она остановить злоумышленников и вандалов? - задается вопросом автор - уличный художник Lonesome_Grass.

По мнению создателя перформанса, все нынешние системы и средства безопасности не способны ее самую обеспечить. Художник уверен, что эта наигранная защита призвана внушить уважение и страх, но, как и огородное пугало, способна пугать только птиц.

Собственно, свое творение художник и назвал «Пугало».

Долго в таком виде обезображенная два года назад скульптура не простояла.

- Сейчас все элементы инсталляции убраны. Это акт вандализма, ведь статуя и дом носят художественную ценность, - рассказали корреспонденту радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» в администрации Петроградского раойна.

lonesome_grass В Петербурге скульптуре вместо головы приделали камеру наблюдения

ИСТОЧНИК KP.RU