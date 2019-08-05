Вместо отбитой головы у статуи на доме Кирилловых появилась камера наблюдения
Камера наблюдения вместо головы теперь имеется у одной из статуй на архитектурном памятнике «Дом Кирилловых» в Санкт-Петербурге. Но это не цинизм неизвестных монтажников, а акция одного из уличных художников Северной столицы.
- Современное общество одержимо безопасностью. Камеры видеонаблюдения, рамки металлоискателей - но имеет ли все это хоть какой-то смысл, способно ли она остановить злоумышленников и вандалов? - задается вопросом автор - уличный художник Lonesome_Grass.
По мнению создателя перформанса, все нынешние системы и средства безопасности не способны ее самую обеспечить. Художник уверен, что эта наигранная защита призвана внушить уважение и страх, но, как и огородное пугало, способна пугать только птиц.
Собственно, свое творение художник и назвал «Пугало».
Долго в таком виде обезображенная два года назад скульптура не простояла.
- Сейчас все элементы инсталляции убраны. Это акт вандализма, ведь статуя и дом носят художественную ценность, - рассказали корреспонденту радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» в администрации Петроградского раойна.
ИСТОЧНИК KP.RU