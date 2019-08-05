2019-08-05T11:12:03+03:00
Происшествия

Скелет петербурженки с обручальным кольцом нашли у Комендантского аэродрома

Три месяца назад женщина ушла за сигаретами и пропала
Лилия КОЗЛОВА
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Скелет петербурженки нашли у Комендантского аэродромаСкелет петербурженки нашли у Комендантского аэродромаФото: Александр БОЙКО
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В Приморском районе Санкт-Петербурга утром 4 августа в лесу недалеко от Комендантского аэродрома нашли останки человека, по сути, почти один скелет. Установить, кому принадлежало это тело, не вызвало особого труда, так как на трупе сохранилась одежда, а рядом даже лежал мобильный телефон. Оказалось, что скелет принадлежал женщине, которая пропала три месяца назад.

- Труп был обнаружен в лесу со стороны Военной улицы в районе бывшего Комендантского аэродрома. На костях скелета сохранилась одежда, одна серьга и обручальное кольцо. Также рядом с телом лежал разряженный мобильный телефон и ключи от автомобиля, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

С помощью банковских карт, которые также были «при себе» у трупа, удалось установить, что погибшая – 42-летняя жительница Купчино. Она пропала еще 14 мая 2019 года в поселке Лисий Нос, куда в тот день приехала на рыбалку со своим мужем и его приятелем. Примерно в полдень она отправилась за сигаретами и пропала.

Известно, что в тот майский день в 20:30 сигнал с ее телефона был зафиксирован у дома 12/2 по Коннолахтинскому проспекту в поселке Ольгино, после чего выключился. Сейчас правоохранители выясняют причины смерти женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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