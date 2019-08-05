До зарплаты: Петербуржцы набрали микрозаймов на 6,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-05T12:07:29+03:00

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«Перехвати до зарплаты», «Лучше здесь, чем у друзей», - такими и другими подобными фразами заманивают к себе петербуржцев микрофинансовые организации. Это те самые ларечки, где надо только дать паспорт и тут же можно получить на руки деньги. Расплатой за это станут огромные проценты - до 365 в год. Тем не менее, популярность такого кредитования растет.

- Портфель займов в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), выданных микрофинансовыми организациями (МФО), к концу I квартала 2019 года вырос на 54,8 процента и составил 12,3 миллиарда рублей, - сообщает пресс-служба Северо-Западного главного управления Центробанка России.

При этом львиная доля займов пришлась на два региона. МФО Санкт-Петербурга и Архангельской области выдали кредитов на 6,3 и 6,2 миллиарда рублей соответственно.

Несмотря на то, что Центробанк приструнил МФО и многотысячных процентов теперь быть не может, один процент в день им разрешен.

По закону, МФО не могут давать физическим лицам заемы размером больше 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU