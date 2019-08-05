В Петербурге предлагают тождественно отмечать Ленинградский день Победы

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-05T12:15:47+03:00

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Накануне 9 августа – памятной даты для Санкт-Петербурга – в городе снова начали говорить о том, что необходимо отмечать день окончания битвы за Ленинград не менее масштабно, чем 27 января – День полного освобождения города на Неве от фашистской блокады. Ведь обе эти даты имеют большое значение для Северной столицы.

- У большинства жителей Петербурга жизнь связана с блокадой, с одержанной нашим народом Победой. Чем больше у нас будет исторических и информационных поводов, тем лучше мы сможем привить подрастающему поколению те традиции, которые были заложены тогда, – традиции Победы. Это единение общества и сохранение исторической памяти, - высказал свою позицию депутат Госдумы РФ Михаил Романов газете «Петербургский дневник».

Однако не все придерживаются такого мнения. Писатель и историк Лев Лурье считает, что установка нового памятника всегда делает предыдущие менее значимыми. А дат, которые отмечаются в связи с блокадой и так слишком много.

Сегодня 9 августа входит в список памятных дат Петербурга, однако отмечается без торжественных масштабов.

ИСТОЧНИК KP.RU