У жителя Шлиссельбурга нашли в холодильнике пять килограммов наркотиков

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-05T12:34:16+03:00

В Шлиссельбурге у местного жителя нашли больше 10 килограммов наркотиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще столько же он носил сс собой в спортивной сумке

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У каждого в холодильнике лежит свой набор продуктов, но не все они одинаково полезны. Так, житель Шлиссельбурга, что в Ленинградской области, хранил в прохладе 5 килограммов наркотиков. На жизнь он зарабатывал их распространением, так считают в полиции.

- При личном досмотре в сумке мужчины обнаружено более пяти килограммов гашиша. При обыске дома - еще свыше пяти килограммов различных наркотиков, которые хранились в холодильнике, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Операцию совместно провели транспортные полицейские и сотрудники Росгвардии. Эксперты выяснили, что в запасниках у жителя Шлиссельбурга оказались около 3,5 килограмма амфетамина, 1,5 килограмма марихуаны, 64 грамма кокаина и около 100 граммов метадона.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него завели дело по статьям «покушение на совершение преступления» и «незаконное распространение наркотиков». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU