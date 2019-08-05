2019-08-05T12:45:25+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец сбежал с места аварии и притворился, что у него угнали автомобиль

Мужчина попытался избежать наказания, выдумав несуществующее преступление
Лилия КОЗЛОВА
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Скрываясь от административной ответственности, петербуржец попал под уголовнуюСкрываясь от административной ответственности, петербуржец попал под уголовнуюФото: Артем КИЛЬКИН
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Суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело местного жителя, который совершил заведомо ложный донос о несуществующем преступлении, которое мужчина выдумал, чтобы прикрыть себя. Как стало известно в понедельник, 5 августа, петербуржец попал пьяный в аварию, а правоохранителям сказал, что машину у него угнали.

- Житель Петербурга пьяный разъезжал по городу на своем автомобиле «Мазда». Катаясь по Василеостровскому району, он врезался в бордюр, - сообщили в прокуратуре города.

Выбравшись из машины, мужчина осмотрел поцарапанный автомобиль, оценил свою ситуацию и понял, что за пьяное вождение правоохранители могут лишить его прав. Тогда он придумал «гениальную» схему. Отогнал свою машину на другой адрес, бросил ее там, а после позвонил на телефон экстренной службы, где рассказал ужасную историю о том, что у него кто-то украл автомобиль. Туже самую историю про угон он рассказал письменно уже в полицию Василеостровского района.

Однако долго водить за нос стражей порядка мужчине не удалось. Они быстро выяснили, что петербуржец сам у себя «угнал» автомобиль, чтобы уйти от административной ответственности. Но карма его настигла в виде уголовной. За ложный донос мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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