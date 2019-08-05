2019-08-05T14:08:12+03:00
Происшествия

14 ударов топором в шею и голову: Петербуржец, зарубивший 11-летнего сына, отправится на 15 лет в тюрьму

У мальчика не было возможности спастись от пьяного отца
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцу, зарубившему топором своего 11-летнего сына, вынесли приговорПетербуржцу, зарубившему топором своего 11-летнего сына, вынесли приговорФото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербургский суд в понедельник, 5 августа, вынес приговор 44-летнему местному жителю, которого с трудом язык поворачивается назвать мужчиной. В октябре 2018 года этот гражданин напился настолько сильно, что зарубил топором собственного 11-летнего сына, жестоко изувечив ребенка.

- Трагедия произошла в комнате одной из квартир в доме 13 по Нарвскому проспекту в Петербурге. 44-летний мужчина был в жутко пьяном состоянии, когда агрессия его хлестнула через край. У него начался конфликт с малолетним сыном. Неадекватный отец решил поставить точку в ссоре максимально жутким способом, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Ссора закончилась трагически. Пьяный мужчина взял топор и не менее 14 раз ударил ребенка топором по шее и голове. От таких увечий у мальчика не было шансов выжить.

Важно, что судебно-психиатрические эксперты заключили, что мужчина был вменяемым и мог полностью осознавать свои действия. Сам обвиняемый вину признал. Суд отправил его в тюрьму строгого режима на 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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