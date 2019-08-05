Уроженец Белгорода решил поменять права в Петербурге и попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-05T14:37:32+03:00

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Под уголовное дело попал 60-летний уроженец Белгородской области, проживающий в Санкт-Петербурге, когда пришел менять водительские права. Все было хорошо до того момента, пока инспектора не взяли в руки справку о прохождение медкомиссии. Документ показался полицейским подозрительным.

- При проверке предоставленных документов инспекторы ГИБДД усомнились в подлинности предоставленной медицинской справки: на ней отсутствовали свечения в ультрафиолетовых лучах, не просматривался микрошрифт, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Не секрет, что иногда автомобилисты предпочитают покупать медсправки, не желая терять время на прохождение водительской комиссии или же опасаясь, что не пройдут ее по причинам здоровья.

В итоге в отношении пенсионера было заведено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Сам мужчина остался до суда на свободе, с него взято обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU