Девушке-пилоту закрыли выезд за рубеж из-за штрафов и долгов почти на миллион рублей

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-05T15:22:03+03:00

Чтобы и дальше работать вторым пилотом, жительница Петербруга погасила долг почти в миллион рублей. Фото: Алина НИЗАМОВА

Чтобы не потерять работу, всю сумму молодая жительница Пушкина оплатила в один день

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100 штрафов от ГИБДД на 130 тысяч рублей и общий долг по кредитам и прочим исполнительным листам почти в миллион, скопила за свою 26-летнюю жизнь жительница Пушкинского района Санкт-Петербурга. Взыскать долг удалось лишь перекрыв ей выезд за границу.

- Кроме ГИБДД претензии к жительнице Пушкина предъявили налоговая служба и кредитные организации. Общая сумма долга составила 996 тысяч рублей. Женщина не реагировала на требования исполнительных документов, не являлась на прием, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Наверняка петербурженка и дальше копила бы долги, но запрет на поездки за границу, подействовал чудодейственно - вся сумма была погашена одним днем. Секрет оказался в том, что девушка работает вторым пилотом одной из авиакомпаний и по долгу службы должна летать на международных рейсах.

Закрытие выезда могло стоить ей хорошей и очень высокооплачиваемой работы.

ИСТОЧНИК KP.RU