Петербуржец отправится в колонию строго режима за попытку убить сестру своей жены
Приморский районный суд в понедельник, 5 августа, отправил на шесть лет в колонию строгого режима жителя Санкт-Петербурга. Мужчине не понравилась критические замечания его взаимоотношений с супругой со стороны сестры жены. Заставить замолчать женщину он решил не тривиальным способом, воткнув ей нож в шею.
- Вечером 31 декабря 2018 года, когда все уже начинали отмечать Новый год, в одной из семей возник конфликт между подсудимым и сестрой его жены. Последняя вмешивалась в жизнь своей родственницы, высказывая недовольства ее супругом, - сообщили в прокуратуре Петербурга.
Пьяный подсудимый критики не стерпел и ударил ножом в шею свою неугодную родственницу. Только благодаря тому, что женщине быстро вызвали скорую, ее удалось спасти. Недовольного супруга задержала полиция.
Помимо того, что суд признал подсудимого виновным в покушении на убийство, еще назначил выплатить пострадавшей женщине более 21 тысячи рублей, затраченные на лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU