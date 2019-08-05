2019-08-05T16:19:33+03:00
Происшествия

Петербуржец отправится в колонию строго режима за попытку убить сестру своей жены

Семейная драма развернулась в новогодний вечер
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец отправится на 6 лет в колонию строго режима за попытку убийства своей неугодной родственницыПетербуржец отправится на 6 лет в колонию строго режима за попытку убийства своей неугодной родственницыФото: Олег ЗОЛОТО
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Приморский районный суд в понедельник, 5 августа, отправил на шесть лет в колонию строгого режима жителя Санкт-Петербурга. Мужчине не понравилась критические замечания его взаимоотношений с супругой со стороны сестры жены. Заставить замолчать женщину он решил не тривиальным способом, воткнув ей нож в шею.

- Вечером 31 декабря 2018 года, когда все уже начинали отмечать Новый год, в одной из семей возник конфликт между подсудимым и сестрой его жены. Последняя вмешивалась в жизнь своей родственницы, высказывая недовольства ее супругом, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Пьяный подсудимый критики не стерпел и ударил ножом в шею свою неугодную родственницу. Только благодаря тому, что женщине быстро вызвали скорую, ее удалось спасти. Недовольного супруга задержала полиция.

Помимо того, что суд признал подсудимого виновным в покушении на убийство, еще назначил выплатить пострадавшей женщине более 21 тысячи рублей, затраченные на лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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