В консульстве Финляндии прокомментировали ужесточение правил выдачи виз

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-05T17:07:39+03:00

Если получить финский шенген станет сложно, петербуржцы подут в консульства Эстонии или других стран. Фото: Артем КИЛЬКИН

О результатах чиновники будут судить в конце года

Изменить размер текста: A A

Ужесточение правил выдачи финских виз с 1 сентября, взбудоражило на прошлой неделе жителей Петербурга, Карелии и Мурманска. В списке тех, кто в упрощенном порядке получал заветный шенген, были и москвичи, но для них новость оказалась не столь волнующей. Чтобы успокоить ажиотаж. в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге прокомментировали нововведения.

- Изменения касаются исключительно пакета документов, которые требуются при оформлении. Мы просто приводим их к требованиям Евросоюза, - сообщили в диппредставительстве.

При этом туристам действительно придется предоставить финансовые гарантии - выписку с банковского счета, справку о зарплате с работы, или документ о владении недвижимостью. Кроме этого нужно будет показать бронь отеля на проживание и билеты на транспорт.

Тем, кто едет в шоп-тур на день, по словам консульских работников, достаточно будет описать свой маршрут. Впрочем, результаты изменений будут понятны позднее.

- К концу года мы увидим первые результаты и поймем, отпугнуло это наших потенциальных туристов или не отпугнуло, - сообщили изданию «Правда.ру» в Генконсульстве.

ИСТОЧНИК KP.RU