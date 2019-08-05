Движение по развязке ЗСД с Новым шоссе откроют в сентябре

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-05T17:17:05+03:00

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В сентябре 2019 года должно будет открыться движение транспорта по развязке ЗСД с Новым шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил вице-губернатор города Эдуард Батанов. По его словам, сейчас на участках ведутся активные строительные работы

- В скором планируем завершить строительство развязки Белоострова с примыканием к Новому шоссе. Это хорошая новость для автомобилистов, которые привыкли стоять в пробках, - отметил Батанов.

Новая дорога появится недалеко от поселков Белоостров и Западная Лица, в районе пересечения Нового шоссе с железнодорожными путями. Там же сейчас идет строительство автомобильного путепровода. Планируется, что полностью движение будет открыто в ноябре текущего года.

Предполагается, что ввод в эксплуатацию сразу же двух объектов значительно облегчит выезд из Курортного района. Развязка строится за счет бюджетных денег Петербурга. Она обошлась почти в 1 миллиард рублей.

Также Батанов отметил, что сейчас ремонт дорог идет в максимально сжатые сроки, чтобы как можно быстрее привести основную часть проезжей части в Петербурге к нормативам.

ИСТОЧНИК KP.RU