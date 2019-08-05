Бухарестскую улицу в Петербурге затопило водой

5 Авг. 18:31 2019-08-05T18:31:55+03:00

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Несмотря на отсутствие дождя в Санкт-Петербурге в понедельник, 5 августа снова потом. На этот раз полностью в воде оказалась Бухарестская улица. От проспекта Слава до Димитрова автомобилистам приходится добираться на машинах «вплавь». В сети появилось видео подтопленной дороги.

- Как раз между двумя вестибюлями новой станции метро прорвало. Сейчас затопит туннели, - сетуют петербуржцы.

По какой причине произошло затопление, достоверно не известно. Местные жители рассказывают, что в близстоящих к ЧП домах отключили холодную воду. Люди в панике обзванивают аварийные службы в надежде, что скоро эту неполадку исправят.

- Говорят «воды нет, и не будет». Скачали, строители метро задели гидрант. И вот потом. Воду отключили, чтобы все не затопило, - жалуется жительница дома на Альпийском переулке.

На данный момент в некоторых домах воду уже дали. Однако вместо чистой и прозрачной из кранов льется жидкость с ржавчиной.

В Петербурге затопило Бухарестскую улицу .

ИСТОЧНИК KP.RU