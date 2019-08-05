В Петербурге водитель каршеринга устроил аварию из пяти машин
Массовая авария произошла в Санкт-Петербурге на улице Школьная. Там водитель каршерингового автомобиля устроил ДТП из пяти человек. Машины столкнулись по принципу домино. Водитель кроссовера Рено на полной скорости въехал в стоявшие автомобили. В итоге по инерции легковушки ударили друг друга. Замыкает эту цепочку машина такси.
- На Школьной, 112, Делимобиль в ударе собрал четыре авто, - сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербурга.
О пострадавших ничего неизвестно. Предварительно, в стоявших машинах не было водителей. Причины аварии будут выяснять сотрудники ГИБДД.
- Выдают каршеринговые машины кому ни попадя...паркуют их, где ни попадя и ездят не пойми как на них, - возмутились горожане.
Напомним, что проблема каршеринговых машин в Петербурге уже давно волнует горожан. Ведь за рулем машины могут оказаться водители без прав.
ИСТОЧНИК KP.RU