В Роспотребнадзоре рассказали, в каком районе Петербурга чаще всего нападают клещи

5 Авг. 19:42 2019-08-05T19:45:08+03:00

Всего в больницы уже обратились 12 тысяч пострадавших от членистоногих

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзоре Петербурга подсчитали статистику присасывания клещей. Всего в городские больницы обратились 12,5 тысяч человек, которые пострадали от членистоногих. Из них 2157 детей. На территории же самого города кровососов подцепили 1,2 тысяч человек.

- Наибольшее количество пострадавших от клещей - на территории Пушкинского района, там пострадали 378 человек, в Курортном - 367, в Приморском - 108, - рассказывают санитарные врачи. - Количество обратившихся в медицинские организации по поводу присасывания клещей не превышает среднемноголетних показателей.

В этом году в Петербурге уже 39 случаев, когда пострадавший от клеща заболел энцефалитом, из них - двое детей. Правда, на территории города опасного членистоногого подхватил только один человек. Во всех остальных случаях - клещи присосались за пределами Петербурга.

Борролиозом заболели 187 человек, из них 38 - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU