Попавший в аварию автобус перекрыл движение на проспекте Ударников в Петербурге

5 Авг. 20:28 2019-08-05T20:31:07+03:00

О пострадавших в аварии пока неизвестно Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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В Санкт-Петербурге очевидцы сообщают об аварии с участием автобуса. ДТП произошло на перекрестке улицы Коммуны и проспекта Ударников. Из-за столкновения автобус, в который влетела легковушка, полностью перекрыл движение.

- На перекрестке Коммуны и Ударников движению мешают автобус и легковушка, - сообщают очевидцы.

О пострадавших в аварии неизвестно. Очевидцы сообщают, что авария могла произойти по вине водителя легковушки, который, по их словам, пытался проскочить перед автобусом.

В аварии серьезно пострадала легковушка "Лада". Перед машины полностью вмяло.

В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU