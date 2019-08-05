Попавший в аварию автобус перекрыл движение на проспекте Ударников в Петербурге
В Санкт-Петербурге очевидцы сообщают об аварии с участием автобуса. ДТП произошло на перекрестке улицы Коммуны и проспекта Ударников. Из-за столкновения автобус, в который влетела легковушка, полностью перекрыл движение.
- На перекрестке Коммуны и Ударников движению мешают автобус и легковушка, - сообщают очевидцы.
О пострадавших в аварии неизвестно. Очевидцы сообщают, что авария могла произойти по вине водителя легковушки, который, по их словам, пытался проскочить перед автобусом.
В аварии серьезно пострадала легковушка "Лада". Перед машины полностью вмяло.
В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU