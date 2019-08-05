2019-08-05T21:00:20+03:00
Общество

Над Ленобластью в ночь на 6 августа может появиться северное сияние

Красочное природное явление прогнозируют из-за геомагнитной бури
Роман ЛЯЛИН
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Ждем северное сияние Фото: Сергей Файзулин, vk.com/spb_todayЖдем северное сияние Фото: Сергей Файзулин, vk.com/spb_today
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Жители Ленинградской области в ночь с 5 на 6 июля могут стать свидетелями завораживающего зрелища - северного сияния. Об этом в социальных сетях сообщают сотрудники местных астроклубов.

- Друзья, прямо сейчас разгорается геомагнитная буря с хорошими параметрами для сияний, - сообщается в группе "Северное сияние Санкт-Петербург и Ленинградская область. - Погода на ночь ясная в Ленинградской области. Так что может сегодня и засияет. Ждем вечера.

Пока же северное сияние, по словам местных экспертов, видно только в США и Канаде.

Северное сияние называют еще полярным. Это свечение в верхних слоях атмосферы. Небо во время северного сияния окрашивается в яркие цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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