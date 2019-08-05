Над Ленобластью в ночь на 6 августа может появиться северное сияние
Жители Ленинградской области в ночь с 5 на 6 июля могут стать свидетелями завораживающего зрелища - северного сияния. Об этом в социальных сетях сообщают сотрудники местных астроклубов.
- Друзья, прямо сейчас разгорается геомагнитная буря с хорошими параметрами для сияний, - сообщается в группе "Северное сияние Санкт-Петербург и Ленинградская область. - Погода на ночь ясная в Ленинградской области. Так что может сегодня и засияет. Ждем вечера.
Пока же северное сияние, по словам местных экспертов, видно только в США и Канаде.
Северное сияние называют еще полярным. Это свечение в верхних слоях атмосферы. Небо во время северного сияния окрашивается в яркие цвета.
ИСТОЧНИК KP.RU