В Петербурге ожидается потепление и солнечная погода

5 Авг. 21:26 2019-08-05T21:34:46+03:00

В Петербурге несколько дней не будет дождей Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Петербурге ожидается теплая погода и солнце. Дожди в ближайшее время отступят от Северной столицы. При этом скорость ветра, по данным Гисметео, будет до восьми метров в секунду.

Потепление начнется во вторник, 6 августа. В этот день температура воздуха прогреется до 18 градусов выше нуля. Такая же погода сохранится в среду, 7 августа. В этот день будет солнце и тепло.

Правда, в четверг, 8 августа, в городе ожидаются дожди. Но столбик термометра останется на той же отметке.

Опасных погодных явлений в Петербурге пока не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU