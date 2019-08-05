В Петербурге ожидается потепление и солнечная погода
Воздух прогреется до 18 градусов выше нуля
В Петербурге несколько дней не будет дождейФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге ожидается теплая погода и солнце. Дожди в ближайшее время отступят от Северной столицы. При этом скорость ветра, по данным Гисметео, будет до восьми метров в секунду.
Потепление начнется во вторник, 6 августа. В этот день температура воздуха прогреется до 18 градусов выше нуля. Такая же погода сохранится в среду, 7 августа. В этот день будет солнце и тепло.
Правда, в четверг, 8 августа, в городе ожидаются дожди. Но столбик термометра останется на той же отметке.
Опасных погодных явлений в Петербурге пока не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU