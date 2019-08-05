2019-08-05T22:26:46+03:00
Общество

«Шуруй отсюда»: В Петербурге девушка битой «пробивала» для своего Lexus путь по тротуару

Один из прохожих не хотел пускать даму, ехавшую по пешеходной зоне
Роман ЛЯЛИН
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Девушка вышла с битой на пассажира Фото: ДТП и ЧП ПетербургаДевушка вышла с битой на пассажира Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Петербурге буйный автомобилисты все чаще пробивают путь для своих машин кулаками, чтобы проехать по тротуару. Еще недавно водитель «Роллс-Ройса» напал на пешехода после замечания. Дорожный конфликт произошел 29 июля на Комендантском проспекте. Хозяин и пассажиры иномарки подрались с прохожим. Мужчине нанесли несколько ударов и прыснули в лицо баллончиком.

Сейчас на Коммендантском проспекте новый конфликт. Девушка ехала на люксовом кроссовере Lexus по тротуару, когда ей сделал замечание один из пешеходов.

Дама отреагировала неадекватно. Взяв биту, женщина вышла из машины и ринулась в сторону пешехода.

- Давай, шуруй отсюда, иди отсюда, - кричала дама, оскорбив пешехода.

Пешеход не стал спорить с буйной женщиной и пропустил ее. К счастью, до рукоприкладства не дошло. Дама после скандала скрылась с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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