Полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа продали клубу «Сочи»

5 Авг. 22:33 2019-08-05T22:38:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Полузащитник Кристиан Нобоа покидает "Зенит". петербургский клуб объявил о продаже своего игрок поздним вечером. По словам сотрудников клуба, уже достигнуто соглашение с командой "Сочи".

- Сине-бело-голубые благодарят Кристиана Нобоа и желают успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении клуба. - Игрок 4 июня 2017-го присоединился к сине-бело-голубым. В составе «Зенита» Нобоа провел 22 матча, забил один мяч, сделал шесть результативных передач и стал чемпионом России.

Полузащатник начинал свою карьеру в клубе «Эмелек». В 2007 году перешел в казанский «Рубин». Кристиан двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны. Позже он выступал за московское «Динамо», потом в составе «Ростова».

ИСТОЧНИК KP.RU