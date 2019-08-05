Полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа продали клубу «Сочи»
Полузащитник Кристиан Нобоа покидает "Зенит". петербургский клуб объявил о продаже своего игрок поздним вечером. По словам сотрудников клуба, уже достигнуто соглашение с командой "Сочи".
- Сине-бело-голубые благодарят Кристиана Нобоа и желают успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении клуба. - Игрок 4 июня 2017-го присоединился к сине-бело-голубым. В составе «Зенита» Нобоа провел 22 матча, забил один мяч, сделал шесть результативных передач и стал чемпионом России.
Полузащатник начинал свою карьеру в клубе «Эмелек». В 2007 году перешел в казанский «Рубин». Кристиан двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны. Позже он выступал за московское «Динамо», потом в составе «Ростова».
ИСТОЧНИК KP.RU