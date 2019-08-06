Петербургская пенсионерка в суде отстояла право снимать чиновников на видео без их разрешения

СЕГОДНЯ 08:39 2019-08-06T08:39:47+03:00

Теперь чиновников снова можно снимать на смартфон без из разрешения. Фото: Александр МИЛКУС

Теперь любой житель города может прийти на прием с включенными смартфоном

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Жительница Санкт-Петербурга отстояла в городском суде право снимать чиновников на видео без их разрешения. Пенсионерка добилась отмены поправки в распоряжение администрации Северной столицы, в котором говорилось, что чиновник вправе прекратить прием, если посетитель начал производить видеозапись.

- 5 августа Санкт-Петербургский горсуд признал недействующим распоряжение администрации губернатора в котором говорится, что делать видеозапись на личном приеме можно только с согласия должностного лица, которое этот прием проводит, - пишет «Мойка 78».

Таким образом, любой житель города на Неве с нынешнего момент может смело идти на встречу с чиновником со включенным смартфоном и записывать каждое слово ответственного лица. Чтобы если уже чего пообещали, то потом не говорили бы, что такого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU