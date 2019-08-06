2019-08-06T09:07:23+03:00
Происшествия

Двое пенсионеров из Петербурга погибли в ДТП в Вологодской области

Иномарка, в которой пара ехала пассажирами, влетела в дерево
Петр КИБЕР
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В ДТП в Вологодской области погибли два пенсионера из Петербурга. Фото: Отделение полиции по Устюженскому району Вологодской области/vk.com/club155722169В ДТП в Вологодской области погибли два пенсионера из Петербурга. Фото: Отделение полиции по Устюженскому району Вологодской области/vk.com/club155722169
Изменить размер текста:

Мужчина и женщина, оба пенсионного возраста, погибли в ДТП, произошедшем в Вологодской области. Жители Санкт-Петербурга ехали в машине с другими пенсионерами, когда иномарка вылетела с трасы и врезалась в дерево. Из четырех человек выжить смогли лишь двое.

- 5 августа в 11 часов 55 минут на 10 километре автодороги Устюжна-Модно водитель автомобиля «Хендэ Акцент» потерял контроль над управлением, совершил съезд с дорожного полотна во встречный кювет и наезд на дерево, -сообщает пресс-служба Отделения полиции по Устюженскому району Вологодской области.

Известно, что за рулем машины находился местный житель 1939 года рождения (80 лет), он получил ушиб грудной клетки и был госпитализирован в Устюженскую больницу. Там же оказалась и жительница Череповца (женщина 1938 года рождения), сидевшая на переднем пассажирском месте. У нее также ушибы.

А вот пенсионеры из Петербурга - мужчина 1939 и женщина 1950 годов рождения, ехавшие сзади, погибли на месте. При этом полицейские отмечают, что все люди в машине были пристегнуты ремнями безопасности. Как получилось, что при ударе о дерево, который пришелся на переднюю часть автомобиля, смертельные травмы получили именно задние пассажиры - выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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