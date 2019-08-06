Полицейские задержали мужчину, избившего женщину-кондуктора в троллейбусе

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-06T09:31:06+03:00

Агрессивный пассажир, избивший кондуктора в троллейбусе, пришел в полицию с повинной. Фото: Артем КИЛЬКИН

28-летний нигде не работающий петербуржец сам пришел в отделение с повинной

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Агрессивный пассажир, избивший женщину-кондуктора в троллейбусе за то, что она отказалась возвращать ему деньги за проезд, задержан полицией. Мужчина, которого искали неделю, сам пришел в отделение с повинной.

- 5 августа злоумышленник самостоятельно обратился в полицию и дал явку с повинной. Им оказался 28-летний неработающий петербуржец. Мужчина задержан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что сам инцидент произошел еще 24 июля в троллейбусе 45 маршрута. Молодой пассажир ударил 55-летнюю женщину в глаз после того, как потребовал обратно деньги за билет. Мужчина, проехавший несколько остановок понял, что ошибся маршрутом решил забрать свои 40 рублей, но получил отказ.

После нападения агрессивного пассажира искал «Горэлектротранс», а потом и полиция. На нападавшего завели дело по статье «Хулиганство, совершенное в транспорте общего пользования».

ИСТОЧНИК KP.RU