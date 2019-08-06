АО «Ростерминалуголь» установило уникальную очистную систему в пруду Кингисеппа

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-06T10:23:24+03:00

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ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ

Летний сад — одно из излюбленных мест отдыха жителей Кингисеппа. Здесь устраивают семейные пикники, назначают свидания и просто читают, сидя на скамейке напротив пруда, пока дети кормят уток.

Однако не без печали горожане замечали, что в последние годы парку не уделяли должного внимания, он пришёл в запустение и давно нуждался в том, чтобы кто-то вдохнул в него новую жизнь. Видел это и коллектив АО «Ростерминалуголь», который два года подряд проводил большие весенние субботники в Летнем саду.

— Когда моя подросшая внучка пошла своими ножками, мы задумались - куда же с ней ходить. Места для семейного отдыха в Кингисеппе по пальцам можно пересчитать: парк аттракционов, игровая комната, пруд, где можно посмотреть на уток… К тому же выяснилось, что пруд не чистили с советских времен! — рассказал генеральный директор АО «Ростерминалуголь» Евгений Корбан.

Евгений Корбан - идейный вдохновитель реконструкции городского пруда.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Было принято решение кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Сначала при поддержке стивидорного предприятия дно водоёма очистили от ила и мусора, затем в пруду было установлено приобретенное на средства терминала уникальное очистное оборудование, аналогов которого нет в России. Специально для пруда в Кингисеппе установку Biolight Oloid Pyramide (аналог есть только в Германии) усовершенствовали, дополнив фонтаном и подсветкой. Установка – подарок терминала городу, при этом расходы по ее обслуживанию будут покрываться за счет АО «Ростерминалуголь».

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ХИМИЯ

Как рассказал представитель компании-производителя Марк Финкельман, пирамида чистит воду без фильтров и химии за счёт активации естественных природных процессов.

— Здесь установлены олоиды. Благодаря своей форме они разгоняют воду в разные стороны от пирамиды, перемешивая их. Получатся принудительная циркуляция воды: верхний слой, богатый кислородом, попадает вниз, а ненасыщенный наоборот поднимается. Постоянное обогащение воды запускает естественные биологические процессы, которые важны для водоёма, — подчеркнул Финкельман. — Волны прибивают ряску к берегу, и ей питаются рыбы и микроорганизмы.

Марк Финкельман рассказал об особенностях системы очистки воды.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

По словам представителя компании, форма пирамиды выбрана не случайно – благодаря ей вода получает положительную солнечную энергию, а позитивной энергией фотонов воду обогащают специальные встроенные приборы.

По словам специалиста, установленная в Летнем саду система очистки справляется со своей функцией не хуже специализированных химических реагентов.

— Применять химию нужно только в том случае, если без неё не обойтись. В живописном пруду в этом нет необходимости.

В чистый пруд выпустили рыбу - карпа и карася.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ЭКОЛОГИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Ответственное отношение к охране окружающей среды – одна из приоритетных составляющих производственной деятельности АО «Ростерминалуголь». Стивидорное предприятие использует высокоэффективное современное оборудование, минимизирующее урон окружающей среде – вагоноопрокидыватели, стакеры-реклаймеры, судопогрузочные машины, на постоянной основе внедряет эффективные технологии очистки воды и пылеподавления. Постоянная модернизация и обновление оборудования на терминале АО «Ростерминалуголь» способствует обеспечению минимального воздействия на природу.

КСТАТИ

Акция по очистке городского пруда прошла в рамках традиционного экомарафона АО «Ростерминалуголь», включающего целый ряд мероприятий. В 2019 году при поддержке стивидорного предприятия в реку Луга были выпущены 180 000 личинок миноги, ученые Санкт-Петербургского НЦ РАН продолжают разработку новой методики учета балтийской кольчатой нерпы – талисмана РТУ, - запланированы субботники с участием представителей волонтерского движения «Добро.РТУ».

Жители Кингисеппа с удовольствием отдыхают на берегу обновленного водоема.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

СПРАВКА «КП»

АО «Ростерминалуголь» - порт свободного доступа, обеспечивающий экспортную перевалку угля различных российских производителей.

В 2017 году терминал достиг рекордных показателей перевалки среди российских угольных терминалов – 25 миллионов тонн. Грузооборот АО «Ростерминалуголь» в 2018 году составил 19,9 миллионов тонн угля.

Стивидорное предприятие входит в число лидеров портовой отрасли по применению цифровых и автоматизированных технологий. Терминал сертифицирован в соответствии с требованиями по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду международного стандарта ISO 14001:2015. Экологическая безопасность обеспечивается современными системами пылеподавления, ветрозащиты и очистки ливневых вод. В настоящее время реализуется проект дальнейшей модернизации терминала.

ИСТОЧНИК KP.RU