Любовные страсти: Богатый ревнивец похитил бывшую возлюбленную в Ленобласти, запихнув ее в «Кадиллак»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-06T10:25:58+03:00

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В поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области разгорелись нешуточные страсти. Состоятельный мужчина похитил свою бывшую сожительницу, выкрав ее прямо на улице. Все это произошло на глазах свидетелей в понедельник, 5 августа 2019 года. Стражи правопорядка уже приступили к розыску ревнивца и его заложницы.

- В полицию 5 августа в панике обратилась 22-летняя девушка, она работает управляющей кафе в поселке Янино. Она рассказала, что только что ее мать похитили на улице и увезли в неизвестном направлении, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Девушка уточнила, что похититель насильно затолкнул ее в автомобиль «Кадиллак». По всей видимости, номера и приметы машины она знать могла, так как, по ее словам, похитителем был, никто иной, как бывший мамин сожитель.

О предположительных мотивах похищения женщины, полиция не уточняет. Известно, что заложница похитителя работает директором одного из детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU