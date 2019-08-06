2019-08-06T10:42:21+03:00
Происшествия

Полиция поймала домушника, который «обнес» элитную квартиру на 18 миллионов рублей

В воровстве подозревают нигде не работающего 37-летнего петербуржца
Петр КИБЕР
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Полиция поймала подозреваемого в квартирной краже на 18 с лишним миллионов рублей.Полиция поймала подозреваемого в квартирной краже на 18 с лишним миллионов рублей.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Громкое дело с похищением ценностей почти на 20 миллионов рублей из квартиры в доме на проспекте Обуховской обороны, прогремевшее в Петербурге в середине июля 2019 года, получила свое логическое продолжение. В руки полиции попался 37-летний мужчина, которого подозревают в серии квартирных краж.

- 15 июля 2019 года неустановленное лицо, путем подбора ключа проникло в квартиру на проспекте Обуховской Обороны, где совершило хищение денежных средств и ювелирных изделий на общую сумму 18 640 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшей тогда оказалась 30-летняя петербурженка. Поиски домушника заняли около трех недель, но завершились успехом. В руки полицейских попался ранее судимый мужчина, у которого изъяли часть похищенного - женскую сумочку и банковские карты, а также 18 мобильных телефонов и 4 радиостанции.

На дело злоумышленник ездил на «Мерседесе», который тоже изъяли стражи порядка. В отношении мужчины заведено дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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